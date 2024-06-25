Tesla оголосила про нові відкликання електропікапів Cybertruck. Цього разу через елементи кузова, які можуть відпасти, а також через проблеми зі склоочисником, про які ми нещодавно розповідали.

Перше відкликання стосується усіх Cybertruck, які були випущені з 26 травня 2024 року – загалом 11 383 пікапів. На цих автомобілях може бути погано закріплено один з елементів обшивки кузова у вантажному відсіці. Цей елемент кріпиться за допомогою клею, однак з часом може відлетіти від автомобіля. За останні тижні було кілька подібних прецедентів.

Друге відкликання повʼязане з несправністю мотора склоочисника. Він може виходити з ладу через електричну перенапругу одного з компонентів.

Tesla заявила, що працює з постачальниками Valeo та USI, щоб виявити проблему й замінити мотор склоочисника на Cybertruck.