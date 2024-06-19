Cybertruck мав вже чимало проблем з якими стикалися покупці авто, як от педаль акселератора, що застрягала, але з’являються і нові. У нових повідомленнях від власників авто та людей, які його замовили, йдеться про несправності склоочисника.

Як повідомляє The Verge, на форумах власників нового авто Tesla починають з’являтися повідомлення від покупців, які замовили машину, але не можуть її отримати. Такі затримки пояснюють кількома проблемами зі склоочисником.

На форумі Cybertruck Owners Club один з користувачів повідомив, що начеб-то постачання авто затримують через проблеми з безпекою мотора склоочисника. Надалі до обговорення приєдналися інші користувачі, які повідомили, що мають такі випадки.

Користувач Cnod розповів, що забрав нове авто, однак проїхав лише 32 кілометри перш ніж склоочисник перестав працювати прямо під час зливи. На його скаргу відповіли, що на заміну мотора знадобиться кілька тижнів.

Інший користувач розповів, що у нього виникла проблема з лезом склоочисника. Ще один користувач, цього разу вже у коментарях на Reddit, розповів, що його авто затримали через проблему з важелем.

У Tesla поки що жодним чином не прокоментували цю ситуацію.