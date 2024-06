GSC Game World у березні випустила оригінальну трилогію ігор S.T.A.L.K.E.R.: The Legends of the Zone, до якої входить Shadow of Chornobyl, Clear Sky та Call of Prypiat для PlayStation 4 і 5, Xbox One та Series X|S. Тоді ж компанія пообіцяла додати підтримку модів, і це нарешті відбулося.

Студія повідомила, що гравці тепер зможуть самостійно створювати та публікувати моди завдяки платформі mod.io.

На офіційному сайті можна ознайомитися з інструкціями, обмеженнями, процесом створення, інформацією про доступні інструменти, методи завантаження та модерацію модів.

⛏️ The time to customize your console S.T.A.L.K.E.R. experience is here!

With the help of master tinkerers from the friendly faction @modiohq, stalkers are now free to create and install mods for S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy on Xbox and PlayStation. Make the… pic.twitter.com/yG2KdCRZAx

— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) June 25, 2024