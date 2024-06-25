GSC Game World у березні випустила оригінальну трилогію ігор S.T.A.L.K.E.R.: The Legends of the Zone, до якої входить Shadow of Chornobyl, Clear Sky та Call of Prypiat для PlayStation 4 і 5, Xbox One та Series X|S. Тоді ж компанія пообіцяла додати підтримку модів, і це нарешті відбулося.

Студія повідомила, що гравці тепер зможуть самостійно створювати та публікувати моди завдяки платформі mod.io.

На офіційному сайті можна ознайомитися з інструкціями, обмеженнями, процесом створення, інформацією про доступні інструменти, методи завантаження та модерацію модів.

⛏️ The time to customize your console S.T.A.L.K.E.R. experience is here! With the help of master tinkerers from the friendly faction @modiohq, stalkers are now free to create and install mods for S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy on Xbox and PlayStation. Make the… pic.twitter.com/yG2KdCRZAx — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) June 25, 2024

Гравці зможуть самостійно створювати моди, які замінюватимуть анімації, текстури, відео, звуки, шейдери та інше. На офіційному сайті S.T.A.L.K.E.R. також можна буде знайти готові моди від інших гравців та відсортувати їх за типом та платформою.