Нещодавнє повідомлення про причину бану відомого стримера Гершеля Біма, відомого за псевдонімом “Доктор Дизреспект” (Dr Disrespect), підняло нову хвилю проблем для нього. Ігрова студія Midnight Society, яку заснував сам стример, відмовилась від подальшої співпраці з ним.

Про це студія повідомила в соцмережі Х:

On Friday evening we became aware of an allegation against one of our co-founder’s Guy Beahm aka Dr Disrespect. We assumed his innocence and began speaking with parties involved. And in order to maintain our principles and standards as a studio and individuals, we needed to act.… — Midnight Society (@12am) June 24, 2024

У п’ятницю ввечері нам стало відомо про звинувачення проти одного з наших співзасновників Біма, відомого як “Доктор Дизреспект”. Ми припустили, що він не винен, і почали спілкуватися із залученими сторонами. І для того, щоб зберегти наші принципи та стандарти як студії та окремих людей, нам потрібно було діяти. З цієї причини ми негайно припиняємо наші відносини з Гаєм Бімом. Хоча ці факти важко почути і ще важче прийняти, наш обов’язок – діяти з гідністю від імені всіх причетних осіб, особливо п’ятдесяти п’яти розробників і сімей, яких ми найняли, а також нашої спільноти гравців.

Midnight Society займається розробкою extraction-шутера DEADROP, який до цього часу рекламувався як гра “Доктора Дизреспекта”. До студії входять колишні розробники таких серій як Call of Duty та Halo. Майбутня гра мала б скласти конкуренцію таким іграм як Hunt:Showdown та російському, але все ж популярному Escape From Tarkov.

Бім дізнався про те, що його ж студія розриває з ним усі зв’язки, на стримі Elden Ring Shadow of the Erdtree. Невдовзі після цього він повідомив, що візьме паузу в стримах, та додав, що може більше не повернутись до цієї діяльності.