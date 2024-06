Нещодавнє повідомлення про причину бану відомого стримера Гершеля Біма, відомого за псевдонімом “Доктор Дизреспект” (Dr Disrespect), підняло нову хвилю проблем для нього. Ігрова студія Midnight Society, яку заснував сам стример, відмовилась від подальшої співпраці з ним.

Про це студія повідомила в соцмережі Х:

On Friday evening we became aware of an allegation against one of our co-founder’s Guy Beahm aka Dr Disrespect.

We assumed his innocence and began speaking with parties involved. And in order to maintain our principles and standards as a studio and individuals, we needed to act.…

— Midnight Society (@12am) June 24, 2024