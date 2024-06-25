Нещодавно у мережі з’явилося кілька рендерів середньобюджетного смартфона HMD Skyline. Серед іншого пристрій відрізняється доволі впізнаваним дизайном, який вперше було представлено з Nokia N9. Пізніше він “закріпився” у Lumia 920. Про це повідомляє Nokiamob.

Разом з цим з’явилися й подробиці про технічні характеристики смартфона Tomcat, яким, ймовірно, і є HMD Skyline. Якщо ці характеристики підтвердяться, то ґаджет отримає AMOLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 120 Гц, процесор Snapdragon 7s Gen 2, 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та сховище з 256 ГБ.

Також смартфон отримає захист від води та пилу за стандартом IP67, Bluetooth 5.2, стереоспікери, акумулятор ємністю 4 900 мА⋅год та підтримку заряджання потужністю 33 Вт.

Ззаду HMD Skyline також отримає основну камеру з роздільною здатністю 108 МП та оптичною стабілізацією зображення, а також додаткові камери – 8 та 2 МП. Фронтальна камера матиме 32 МП.

Повернення Lumia 920 не стане першим випадком повернення старих пристроїв Nokia. Нещодавно HMD також представила оновлений на честь 25 ювілею телефона Nokia 3210.