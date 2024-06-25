Памʼятаєте нещодавню історію з нібито копіюванням голосу Скарлетт Йоганссон компанією OpenAI? Схоже, Google зробила висновки з цієї ситуації, і наразі намагається укласти угоди зі знаменитостями, щоб створити чатботи, які їх імітуватимуть.

Ця ідея не нова, на ринку вже є подібні рішення, наприклад, Character.ai, або ж чатбот від Meta, який пропонує 28 різних персонажів, яких озвучують Чарлі ДʼАмеліо, Кендалл Дженнер, Періс Хілтон, Snoop Dogg, Том Брейді та інші знаменитості.

Чатботи від Google працюватимуть на основі великої мовної моделі Gemini. Поки що не відомо, з якими саме знаменитостями веде перемовини компанія. Подейкують, що чатботи можуть навіть інтегрувати до YouTube.

Хоча не виключено й те, що цей експеримент залишиться доступним лише в Google Labs. Адже, наприклад, згадані чатботи Meta AI так і не здобули великої популярності. Чатбот зі Snoop Dogg має лише 15 000 підписників у Instagram, тоді як його особиста сторінка в соцмережі має 87,6 мільйона фолловерів.