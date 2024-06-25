Згідно зі словами людей, обізнаних з цим питанням, Apple відхилила пропозиції Meta з інтеграції її чат-бота зі штучним інтелектом в пристрої з iOS ще кілька місяців тому. Про це повідомляє Марк Гурман з Bloomberg.

Компанії провели короткі переговори в березні, повідомили люди, які попросили не називати їхніх імен, оскільки ця ситуація є приватною. Діалог про партнерство не дійшов до формальної стадії, і Apple не має активних планів щодо інтеграції Llama.

Переговори відбулися приблизно в той самий час, коли Apple почала обговорювати угоди про використання у своїх продуктах ChatGPT від OpenAI та Gemini від Google. Виробник iPhone оголосив про угоду з ChatGPT на початку цього місяця і заявив, що планує запропонувати Gemini в майбутньому.

Apple вирішила не продовжувати переговори з Meta частково через те, що, на думку людей, вона не вважає політику конфіденційності цієї компанії достатньо суворою. Apple роками критикувала технології Meta.

Apple вважає ChatGPT кращою пропозицією. Тим часом Google вже є партнером з пошуку у веббраузері Safari. Майбутня угода з Gemini будуватиметься на цих відносинах.

Apple представила набір функцій штучного інтелекту на своїй Всесвітній конференції для розробників (WWDC) 10 червня. Нова технологія під назвою Apple Intelligence має власні інструменти для узагальнення повідомлень, транскрибування голосових нотаток і створення власних емодзі.

Але технологія чат-ботів Apple не настільки просунута, як у конкурентів, що спонукає її до пошуку партнерів. Компанія також вважає, що клієнти захочуть мати можливість перемикатися між різними чат-ботами залежно від своїх потреб, подібно до того, як вони можуть перемикатися між Google і Bing для пошуку.

Apple продовжує вести переговори зі стартапом Anthropic, який займається розробкою штучного інтелекту, про те, щоб у кінцевому підсумку додати чат-бота цієї компанії як одну з опцій.

Поточна угода з OpenAI не передбачає оплати, але Apple дозволить платним клієнтам ChatGPT користуватись ними на iOS. Це може принести дохід OpenAI, відсоток від якого може бути спрямовано до Apple у вигляді комісійних від App Store.