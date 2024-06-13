У понеділок, 10 червня, Apple представила набір функцій штучного інтелекту Apple Intelligence та оголосила про інтеграцію ChatGPT у свої пристрої, проте поза презентацію залишилася інформація про те, скільки це коштуватиме.

Як повідомляє Bloomberg, зараз жодна з обох компанія не платить іншій, й вони не очікують, що на початку це партнерство принесе значний дохід. Знайомі зі справою люди розповідають, що, на думку Apple, просування бренду OpenAI та її технологій на нових пристроях має рівну або навіть більшу вартість, ніж грошові платежі.

Компанії планують отримувати дохід від цього партнерства завдяки користувачам, які, скориставшись безплатними послугами ChatGPT, вирішать, що їм потрібно більше та оформлять підписку за $20. Водночас Apple отримуватиме частку від підписок, зроблених на пристроях компанії.

Функції штучного інтелекту від Apple не обійдуться компанії надто дорого, оскільки переважна їхня частина виконується локально на пристроях. Водночас OpenAI використовує хмарні обчислювані системи для обробки даних, за які їм необхідно платити, і що більше користувачів у них є, то більшу суму вони віддають.