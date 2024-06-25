Після дебюту оновленого кросовера Audi Q8 прийшов час для презентації його найбільш спортивних та потужних RS-версій – йдеться про Audi RS Q8 та Audi RS Q8 performance. Причому останній варіант взагалі дуже особливий: адже якщо Audi RS Q8 пропонує потужність 600 к.с., то кросовер Audi RS Q8 performance пропонує вже 640 к.с., що робить його найбільш потужним автомобілем Audi з традиційним двигуном внутрішнього згорання за всю історію існування компанії!

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Крім того, суперкросовер Audi RS Q8 performance вирізняється й іншими характерними деталями. Наприклад: оновлені Audi RS Q8 та Audi RS Q8 performance отримали надсучасні фари HD Matrix LED і змінену решітку радіатора. Проте лише Audi RS Q8 performance пропонує матове оздоблення рамки решітки. Обидва кросовери ховають під капотом форсований 4-літровий бензиновий V8 з турбінами, однак лише Audi RS Q8 performance пропонує спеціальну спортивну вихлопну систему. Обидва кросовери оснащені 8-ступеневим «автоматом», системою повного приводу, поворотними задніми колесами. Але лише Audi RS Q8 performance додає до цього переліку карбон-керамічні дискові гальма у стандартній комплектації.

Це правильна відповідь на дивовижну динаміку та швидкісні показники. Адже кросовер Audi RS Q8 performance прискорюється 0-100 км/год лише за 3,6 секунди. Кросовер Audi RS Q8 дещо поступається, але також приголомшує показником у 3,8 секунди. Максимальна швидкість традиційно для німецьких автомобілів обмежена на рівні 250 км/год, але за доплату та при замовленні пакета опцій це обмеження можна посунути до 280 км/год або навіть 305 км/год.

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А ось в салоні різниці між двома автомобілями майже немає. Кросовер Audi RS Q8 у будь-якому втіленні пропонує спортивні сидіння з контрастним прострочуванням, оздоблення зі шкіри та алькантари, три дисплеї. Єдина відмінність версії Audi RS Q8 performance – це додатковий варіант оздоблення з синім декором.

Продажі автомобілів в Європі стартують цього літа. Вартість на європейському ринку вже відома: кросовер Audi RS Q8 – від 141 900 євро, кросовер Audi RS Q8 performance – від 155 700 євро.