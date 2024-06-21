Минулого тижня, у Лондоні відбулась ключова технологічна конференція Великобританії London Tech Week. Вже водинадцяте подія збирає під одним дахом інвесторів, стартапи, журналістів, корпорації та лідерів думок з tech-індустрій. Захід відвідало понад 20 000 людей.

Офіційна українська делегація на London Tech Week 2024 була представлена окремим стендом, на якому 8 компаній презентували свої проєкти та технологічну екосистему України – Akurateco, Avaata, bird, Datrics, Effy AI, GetOrder.Biz, Headway, Metaenga.

“У спілкуванні з інвесторами, журналістами та іншими відвідувачами технологічної конференції українські фаундери транслювали ключовий месседж: українські інноваційні бізнеси не просто вижили під час повномасштабного вторгнення, вони планують продовжувати зростати та завойовувати міжнародні ринки”,” – поділилася Катерина Гречко, виконавча директорка Techosystem.

На український стенд завітали представники Norfolk County Council та London Chamber of Commerce. Крім цього, команди мали змогу представити свої продукти під час пітчингу на Pitch Stage та залучити увагу потенційних інвесторів, партнерів та клієнтів.

“Сотні мільйонів людей по всьому світу користуються українськими технологічними продуктами. Той факт, що їх улюблені застосунки та сервіси створені в Україні, часто викликає в іноземної аудиторії приємне здивування та захоплення. Для нас важливо бути голосом української tech індустрії за кордоном, демонструвати українську стійкість та потенціал,” – прокоментував Олександр Ворона, СOО в EdTech компанії Headway.

Українські стартапи відмітили, що London Tech Week вартий відвідування. Однак на конференцію не варто їхати із захмарними цілями та KPI. Враховуючи, що London Tech Week – один з найбільших технологічних івентів Європи, а Лондон – світовий бізнес хаб з потужним нетворком, шанс отримати цінні знайомства, інсайти та домовленості, високий.

“London Tech Week – це джерело надпотужних контактів. Наприклад, для нас найбільшою цінністю стало знайомство з представниками Apple та IBM, які цікавились розробками українських IT компаній,” – розповідає Дар’я Автенюк, CEO avataa.

Подія стала можливістю для української делегації розповісти про свої стартапи, можливості та виклики для технологічної спільноти України світовим медіа: CNBC, Bloomberg та BBC.

“Сьогодні Україні все важче потрапляти у репутаційно значимі міжнародні медіа. Зокрема, з темою про розвиток економіки. На цій події ми мали змогу донести журналістам думку, що Україна та інвестиції в Україну варті уваги,” прокоментувала Олександра Короткова, PR Manager SKELAR.

Українська делегація на London Tech Week 2024 організована Міністерством цифрової трансформації України, Ukrainian Startup Fund та Techosystem за підтримки Seeds of Bravery та UK-Ukraine TechBridge. Генеральний партнер – Sigma Software Group. Партнер – Plexteq.