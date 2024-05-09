Міністерство цифрової трансформації України назвало вісім компаній та стартапів, які представлять нашу країну на конференції London Tech Week 2024. Захід триватиме у Лондоні з 10 по 14 червня.

“Це найбільша в Європі виставка інновацій, що стала культовим місцем для зустрічі технологічних лідерів. Щороку на заході збирається понад 20 тисяч людей – представники стартапів з десятків країн світу, інвестори, лідери думок та підприємці. Тому участь українських компаній – крута можливість привернути увагу до України і залучити інвестиції, які підсилять економіку країни”, – сказано в повідомленні Мінцифри.

Загалом до української делегації за результатами відбору увійшли такі компанії та проєкти: Akurateco, birb, Datrics, Headway, Effy AI, GetOrder.Biz, Metaenga, UGLA ERP/CRM. Детальніше зі спеціалізацією кожного проєкту можна ознайомитися на зображенні: