Послуга супутникового інтернету Starlink від SpaceX вже доступна для човнів, літаків, фургонів та навіть амазонських племен у більш ніж 75 країнах, а тепер вона стає доступною і для туристів, повідомляє The Verge.

Новий компактний термінал Starlink Mini з живленням від постійного струму розмірами трохи більший за ноутбук та має інтегрований Wi-Fi роутер прямо всередині тарілки. Термінал споживає менше енергії, ніж старші моделі Starlink, але він все одно може забезпечити швидкість понад 100 Мбіт/с.

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск не оминув увагою цей реліз та написав, що “цей продукт змінить світ”, а на його налаштування необхідно не більше 5 хвилин.

Starlink Mini споживає в середньому лише 20-40 Вт порівняно з 33-62 Вт старшої версії. Такий термінал можна буде заживити звичайним павербанком з USB-C PD з мінімальною потужністю 100 Вт (20 В/5 А).

Термінал має розміри 259 x 259 x 38,5 мм і важить 1,1 кг. Він має клас захисту IP67, що означає, що він захищений від пилу та дощу, включаючи короткі періоди занурення у воду.

У США Starlink Mini є доповненням до тарифних планів Residential. Комплект Mini коштує $599 і підписка — $30 на місяць. Це дає користувачам Starlink Mini до 50 ГБ трафіку щомісяця, з можливістю придбати більше по $1 за ГБ.