Відлюдне плем’я в Амазонії під’єднали до інтернету – старійшини скаржаться, що члени племені стали залежними від соціальних мереж та сайтів з порнографічним контентом, повідомляє The New York Post.

Бразильське плем’я Марубо, яке налічує 2000 осіб, дев’ять місяців тому вперше “познайомилося” з інтернетом завдяки сервісу Starlink. Старійшини племені повідомляють, що спершу всі були задоволені, але з часом “молодь стала лінивою через інтернет, вона вчиться жити, як білі люди”.

Марубо – дике плем’я, яке навіть не схвалює поцілунків на людях, але Альфредо Марубо (всі Марубо носять одне прізвище) сказав, що він стурбований тим, що поява інтернету може змінити стандарти пристойності в племені.

Альфредо зауважив, що багато молодих чоловіків Марубо обмінюються порнографічними відео в групових чатах, і він вже спостерігав більш “агресивну сексуальну поведінку” у деяких з них.

Крім того, аборигени почали менше спілкуватись зі своїми родинами, віддаючи перевагу своїм ґаджетам та спілкуванню в чатах.

Люди племені стали настільки залежними, що лідери Марубо, побоюючись, що історія та культура, які передаються усно, можуть бути втрачені назавжди, обмежили доступ до інтернету до двох годин щоранку, п’яти годин щовечора та на весь день щонеділі.

Інший член племені, Кайпа Марубо, сказав, що він стурбований тим, що його діти грають у жорстокі “стрілялки” від першої особи.

Флора Дутра, бразильська активістка, яка працює з корінними племенами, допомогла під’єднати Марубо до мережі. Вона вважає, що занепокоєння щодо інтернету перебільшені, і стверджує, що більшість членів племені “хотіли і заслуговували” на доступ до “всесвітньої павутини”.

Загалом ініціатива під’єднати плем’я Марубо до інтернету полягала в тому, щоб його члени мали канал для екстреного зв’язку з урядом та рятувальними службами на випадок надзвичайних ситуацій. Повідомляється, що це вже врятувало одне життя, коли одного з членів племені вкусила змія.

Проте деякі офіційні особи в Бразилії критикують розгортання мережі у віддалених громадах, заявляючи, що особливі культури та звичаї можуть бути втрачені назавжди.