Патенти завжди можуть натякнути на нові цікаві ідеї, які компанії потенційно готують для наступних ґаджетів або майбутніх версій своїх виробів. Тож ентузіасти з окремим азартом стежать за подібними заявками. Й щойно така з’явилася від Apple.

Про це розповідає видання 9to5Mac.

Так, компанія подала заявку на патент, у якому йдеться про змінну задню панель iPhone, яка може містити додаткові пристрої та захист. Причому йдеться не про захисний кейс чи аксесуар з MagSafe, а саме змінну частину корпусу з окремими компонентами й системою кріплень з пружинних затискачів та електричним з’єднанням. Щоправда, зазначається, що власні камери пристрою у разі такої заміни залишаться на місці.

Серед можливих компонентів такої панелі є чимало цікавого:

“Допоміжні компоненти корпусу можуть також забезпечувати додаткову функціональність, наприклад, додаткові акумулятори, фізіологічні датчики та/або пристрої моніторингу стану здоров’я, камери, допоміжні дисплеї тощо” – йдеться у документації.

Навіть попри те, що для камер передбачається окремий виріз й при зміні панелі вони не змінюються, нова панель все одно може містити лінзи для них, а також додаткові сенсори та “супутню електроніку для полегшення захоплення зображення”.

У прикладах застосування нових змінних панелях також згадується моніторинг рівня глюкози:

Іншим прикладом додаткової підсистеми може бути пристрій для визначення рівня цукру в крові, який може містити в собі механізм для отримання зразків крові (наприклад, на паперових тест-смужках), а також відповідні аналітичні компоненти та схеми для визначення рівня глюкози в крові на основі тест-смужки.

А заразом такі панелі можуть виконувати захисні функції, замінивши собою вже традиційні рішення із зовнішніми кейсами. Тобто в одній з варіацій це може бути посилена кришка, яка також закриватиме бокові грані з легким виступом над фронтальною стороною.

Варто пам’ятати, що навіть отримання патенту не означає, що описані у ньому технології все ж дістануться фінального продукту. Але концепт все одно дуже цікавий та потенційно може розширити ринок аксесуарів для iPhone (який, щоправда, і без цього чималенький). Й також це особливо на часі, оскільки зараз користувачу залишають все більше прав на ремонт як в США, так і Європейському Союзі.