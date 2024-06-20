AMD підтвердила факт нещодавньої кібератаки. Компанія заявляє, що хакери викрали обмежену кількість інформації, і запевняє, що ця подія не повинна мати значного впливу на її діяльність. Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія вирішила провести розслідування, після того, як на хакерському форумі з’явилось оголошення про злом компанії та продаж її даних. Це оголошення зробив користувач Intelbroker, та він запевняє, що володіє даними про: майбутні продукти AMD, специфікації, бази даних співробітників, бази даних клієнтів, файли власності, ПЗУ, вихідний код, прошивки та фінанси.

AMD на це відповідає, що в результаті злому не було отримано критично важливої для бізнесу інформації.

Компанія AMD, що базується в Санта-Кларі, є найближчим конкурентом NVIDIA Corp. у змаганні за створення передових прискорювачів штучного інтелекту, що робить її розробки та службову інформацію цінною мішенню.