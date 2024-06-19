AMD розслідує можливий факт кібератаки. Компанія звернула на це увагу після того, як зловмисник виставив на продаж нібито викрадені дані співробітників AMD, фінансові документи та конфіденційну інформацію. Про це пише Bleeping Computer.

Виробник звернувся за допомогою до правоохоронних органів та стороннього хостинг-партнера.

Хакер IntelBroker опублікував скриншоти з нібито викраденими даними AMD. Але він поки що не повідомив, за скільки їх продає і як їх отримав.

“У червні 2024 року велика комп’ютерна компанія AMD зазнала витоку даних. Скомпрометовані дані: vайбутні продукти AMD, специфікації, бази даних співробітників, бази даних клієнтів, файли власності, ПЗУ, вихідний код, прошивка і фінанси” — пише IntelBroker.

Зловмисник також повідомив, що серед викраденої інформації є персональні дані співробітників, зокрема ідентифікатори користувачів, імена та прізвища, посадові обов’язки, робочі номери телефонів, адреси електронної пошти та статус зайнятості.

IntelBroker найбільш відомий через злом DC Health Link, який призвів до слухань у Конгресі після того, як він розкрив персональні дані членів та співробітників Палати представників Конгресу США.

Зовсім недавно IntelBroker був причетний до зламу Europol Platform for Experts (EPE), вебпорталу, який використовується для обміну інформацією між міжнародними правоохоронними органами.