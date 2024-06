Схоже, що Google працює над новою ШІ-функціональністю для стримінгового сервісу YouTube Music. В коді Android-версії додатка (збірка 7.06.53) були знайдені відсилки до функції під назвою Ask for Music.

<string name=”ask_for_music_prompt”>Ask for music</string>

<string name=”ask_music_submit_button”>Submit</string>

<string name=”ai_feature_input_disclaimer”>AI-generated responses are experimental. Quality and accuracy may vary. Please don’t enter confidential or personal information regarding yourself or others.</string>