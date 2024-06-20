Схоже, що Google працює над новою ШІ-функціональністю для стримінгового сервісу YouTube Music. В коді Android-версії додатка (збірка 7.06.53) були знайдені відсилки до функції під назвою Ask for Music.

<string name=”ask_for_music_prompt”>Ask for music</string>

<string name=”ask_music_submit_button”>Submit</string>

<string name=”ai_feature_input_disclaimer”>AI-generated responses are experimental. Quality and accuracy may vary. Please don’t enter confidential or personal information regarding yourself or others.</string>

Цілком можливо Ask for Music замінить нинішній голосовий пошук в YouTube Music. Додаток у більш розмовному стилі зможе генерувати відповіді на ваші запити. Потенційно це дозволить користувачам шукати музику, описуючи те, що ви хочете послухати, або попросити включити треки, схожі на пісні певного виконавця, чи загалом відтворити щось у подібному стилі.

Поки що це здебільшого здогадки, втім поява такої функції повністю відповідає тенденції Google щодо інтеграції ШІ в усі її сервіси. Тим паче, що такі конкуренти, як Spotify та Amazon Music вже анонсували власні ШІ-функції.