Spotify запустив бета-версію нової опції зі штучним інтелектом, яка дозволяє користувачам створювати плейлисти на основі письмових підказок. Про це повідомляє TechCrunch.

Спершу функція буде доступна для користувачів пристроїв на Android та iOS у Великій Британії та Австралії. Але у найближчі місяці географія опції розширюватиметься.

Завдяки новій опції на основі ШІ користувачі матимуть змогу створювати більш кастомні плейлисти. Підказки можуть стосуватися якихось місць, видів діяльності, кіногероїв, тварин тощо.

Функцію можна знайти у вкладці «Ваша бібліотека» в застосунку Spotify, натиснувши на кнопку «плюс» (+) у верхньому правому куті екрана. З’явиться спливаюче меню, що показує AI Playlist як нову опцію поряд з існуючими опціями Playlist і Blend.

У Spotify пояснюють, що найкращі плейлисти можна створити за допомогою підказок, які містять поєднання жанрів, настроїв, виконавців і десятиліть. Після створення плейлиста користувачі можуть використовувати ШІ, щоб вдосконалити кінцевий результат.

У Spotify кажуть, що використовують великі мовні моделі (LLM), щоб зрозуміти наміри користувача. Потім стримінг застосовує свою технологію персоналізації – інформацію про історію та вподобання слухача – щоб завдяки штучному інтелекту створити персоналізований плейлист.