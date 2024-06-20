В Android 15 Beta 3 зʼявилась функція "адаптивного тайм-ауту" дисплея

В налаштуваннях Android 15 Beta 3 присутня нова опція, яка відповідає за відключення екрана смартфона. Якщо раніше можна було лише обрати конкретний час до відключення екрана при бездіяльності (від 15 секунд до 30 хвилин), то тепер зʼявилась опція “адаптивного тайм-ауту”.

Вона автоматично вимикає екран смартфона, якщо ви не користуєтесь девайсом. Поки що незрозуміло як саме пристрій визначатиме бездіяльність користувача – можливо, це буде фронтальна камера, чи датчики наближення.

Згідно з першими відгуками, “адаптивний тайм-аут” ще не працює належним чином, якщо його активувати. Втім, це бета-версія, тож можна очікувати виправлень у найближчих прошивках. В будь-якому випадку, дана функціональність має стати корисним доповненням для Android.

Також з апдейтів, які стосуються Android 15, Google нарешті виправить визначення швидкої зарядки в операційній системі.