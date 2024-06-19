Google готує багато нового для Android 15 й одним з оновлень, які мають спростити життя користувачів є виправлене визначення швидкої зарядки на смартфонах. Про це пише Android Authority.

Виробники смартфонів з кастомними оболонками Android, на кшталт Samsung чи Xiaomi, вже упорядкували визначення повільної, звичайної та швидкої зарядки у своїх версіях операційної системи. Проте це лише частина смартфонів і на тому ж Pixel індикатор “швидкої” зарядки з’явиться навіть якщо смартфон заряджається від зарядки з потужністю 7,5 Вт.

Android 15 виправить цю ситуацію та додасть точніші індикатори. Зараз система визначає зарядку потужністю до 5 Вт як повільну, від 5 до 7,5 Вт як звичайну, а все що вище 7,5 Вт – як швидку.

В новій версії ОС індикатор швидкої зарядки з’являтиметься лише тоді, коли смартфон заряджатиметься від зарядки з потужністю 20 Вт та вище. Це підтверджує конфігурація config_chargingFastThreshold_v2 that’s set to 20000000 (20 Вт у мікроватах) в останній беті.

Це доволі незначна зміна, однак вона спростить життя власникам смартфонів, виробники яких не замінили ці визначення самостійно й допоможе запобігти проблемам, коли від “швидкої” зарядки смартфон заряджається кілька годин.