Meta проводить реорганізацію апаратного підрозділу Reality Labs. З його штату буде сформовано 2 команди Metaverse та Wearables. Також під час цього деяку частину працівників було звільнено. Про це повідомляє The Verge.

Відділ Metaverse буде займатись VR-гарнітурами Quest та віртуальною соціальною мережею Horizon. Wearables охопить решту AR-обладнання Meta, включаючи смартокуляри Ray-Ban.

Точного числа звільнених працівників не повідомляється, але по інформації з анонімних джерел, під скорочення попали працівники на керівних посадах.

У внутрішньому листі для співробітників технічний директор Meta Ендрю Босворт повідомляє, що смартокуляри Ray-Ban виявились несподівано успішними. Також він пише, що компанія знаходиться в пошуку найкращого продукту для знайомства користувача зі штучним інтелектом.