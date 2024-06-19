Одна з найкращих пригодницьких ігор останніх років, Stray, буде випущена на консолі Nintendo Switch. До речі, можете почитати огляд цієї гри на нашому сайті.

Ви будете грати за рудого кота, якому потрібно повернутися на поверхню за допомогою B-12, його дрона-компаньона. Гравцю доведеться розв’язувати головоломки, обходити перешкоди та виконувати квести, уникаючи монстрів.

З трейлеру від Nintendo видно, що якість текстур трохи спрощено, порівняно з версією гри для консолей чи PC. Втім, це й не дивно, адже залізу, встановленому в Switch, вже сім років.

Stray стане доступна гравцям на Switch в період зимових свят, тобто наприкінці 2024 року.