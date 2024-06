На черговій презентації Nintendo Direct японська компанія показала нові частини своїх основних франшиз. Довгоочікуване продовження Metroid Prime та багато інших ігор.

Metroid Prime 4: Beyond

Самус Аран повертається в четвертій частині 3D-метроідванії. Трейлер демонструє доволі пристойну для Switch графіку та небачений для серії рівень постановки. Це велика подія для фанатів серії, тому що перший анонс компанія зробила ще у 2017 році, після якого тривала довга тиша.

Гра вийде колись у 2025 році.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Перша частина найвідомішей франшизи Nintendo, в якій головним героєм нарешті буде сама принцеса Зельда. Майбутня гра наслідує The Legend of Zelda: Link’s Awakening та відтворює досвід старих частин серії.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom вийде вже 26 вересня 2024 року.

Mario & Luigi: Brothership

Головний маскот компанії також не залишився без нової гри. Mario & Luigi: Brothership буде пригодницькою rpg з покроковими боями та дослідженням локацій.

Mario & Luigi: Brothership вийде 7 листопада 2024 року.

Donkey Kong Country Returns HD

Цього року за жанр платформерів в Nintendo відповідатиме Donkey Kong у ремастері гри 2010 року, що виходила на Nintendo Wii.

Гра вийде 16 січня 2025 року.

DRAGON QUEST I-III HD-2D Remake

Класика жанру jRPG повертається на Nintendo Switch у відреставрованому вигляді.

Серед інших цікавих анонсів:

На консолі Nintendo з’являться Darkest Dungeon II, LEGO Horizon Adventures, колекція ремастерів Ace Attorney Investigations Collection, Luigi’s Mansion: Dark Moon, колекція класичних аркадних файтингів MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection та пригода про котика Stray.

Окремо хочемо згадати про MIO: Memories in Orbit. Гра виглядає неймовірно, та що приємно, не намагається бути схожою на Hollow Knight, як велика кількість інших метроідваній сьогодні.