Клієнти Tesla, які очікували на свої Cybertruck, розповідають, що компанія скасувала їхні заплановані поставки, аргументуючи це “несподіваною затримкою щодо підготовки вашого автомобіля”. Про це пише Ars Technica.

Офіційної заяви щодо припинення поставок автомобіля від компанії не було. Також не повідомляється точна причина, чому Tesla призупиняє поставку для нових клієнтів. Проте ймовірною причиною може бути проблема з педаллю акселератора.

Один власник Cybertruck опублікував у TikTok відео, в якому показав, що металева накладка частково з’їжджала з самої педалі та застрягала під панеллю, через що власне педаль фіксувала позицію. Інший власник Cybertruck також розповів, що через проблеми з прискоренням врізався у стовп.

І для Tesla це не нова історія. Ще у 2017 році були повідомлення про те, що Model S та Model X мають подібну несправність. Тоді компанія стала ціллю групового позову на основі щонайменше 23 випадків.

Проте у 2023 році дослідник безпеки в Міннесоті опублікував своє розслідування, у якому показав, як потенційно стрибки напруги в інверторі Tesla можуть призвести до прискорення автомобіля. Тоді в мережу потрапили документи про понад 2 400 скарг від клієнтів щодо проблеми з раптовим ненавмисним гальмуванням авто.

Національне управління безпеки дорожнього руху США, яке до 2020 року, після всіх заперечень зі сторони компанії, вирішило таки не проводити розслідування, зараз взялося за цю справу після чергових скарг та повідомлень у 2023 році.