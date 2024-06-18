Нещодавно анонсована watchOS 11 містить ряд нових функцій, про які ми розповідали у цьому матеріалі. Зокрема, Apple представила нові функції для здоров’я та фітнесу, а також розширені можливості кастомізації для Apple Watch. Втім, про деякі зміни компанія не розказала під час WWDC 2024.

Наприклад, про можливість змінювати рингтон на Apple Watch. Функція дзвінків була доступна на смартгодинниках з найпершої моделі, але користувачам доводилось миритись зі стандартним рингтоном.

В бета-версії watchOS 11 доступно цілих вісім мелодій: Pebbles (рингтон з LTE-версій Apple Watch), Focus, Jingle (оригінальний рингтон), Nighthawk, Transmit, Twirl, Windup і Wonder.

Окрім того, користувачі можуть змінити мелодію для текстових повідомлень, email, календаря, нагадувань і звичайних сповіщень. Доступні опції: Resonate, Brilliant, Cheer, Flutter, Globe, Moment, Scoop, Timekeeper і Tinker.

На жаль, поки що не можна задавати рингтони для окремих контактів або завантажувати мелодії з iTunes Store.

Ще одна нова функція в watchOS 11, яку помітили користувачі – автоматичне відстеження денного сну. Тож тепер, якщо ви задрімали ненадовго і не включили перед цим Sleep Mode, Apple Watch зможуть зафіксувати сон і внести відповідні дані в додаток Sleep.