Apple представила watchOS 11 з розширеними функціями для здоров'я та фітнесу

Apple презентувала watchOS 11, представивши нові функції для здоров’я та фітнесу, а також розширені можливості кастомізації для Apple Watch. Оновлення використовує сенсори та алгоритми Apple, щоб забезпечити глибше розуміння показників здоров’я та більш персоналізований користувацький досвід.

Додаток Vitals для показників здоров’я

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Новий додаток Vitals в watchOS 11 запропонує комплексний перегляд ключових показників здоров’я, включаючи частоту серцевих скорочень, частоту дихання, температуру зап’ястя, тривалість сну і рівень кисню в крові. Додаток надає контекст для цих показників, попереджаючи користувачів, коли значення виходять за межі типового діапазону, і пояснюючи потенційні причини, такі як зміна висоти над рівнем моря, вживання алкоголю або хвороба.

Покращена підтримка відстеження вагітності

У watchOS 11, iOS 18 та iPadOS 18 з’являться додаткові функції для вагітних жінок. Додаток “Відстеження циклу” відображатиме термін вагітності та дозволяє реєструвати симптоми.

Програма “Здоров’я” також нагадуватиме про необхідність щомісячної оцінки психічного здоров’я та контролюватиме стійкість при ходьбі, щоб попередити про потенційні ризики падіння під час третього триместру вагітності.

Інформація про тренувальне навантаження

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watchOS 11 додасть нову функцію під назвою “Тренувальне навантаження”, яка допоможе користувачам зрозуміти вплив своїх тренувань, порівнюючи їхню інтенсивність і тривалість за останні сім днів з останніми 28 днями.

Ця функція використовує рейтинги зусиль і дані тренувань, щоб забезпечити краще розуміння фізичного навантаження, допомагаючи користувачам оптимізувати свої тренування та уникнути травм.

Налаштовувані кільця активності та фітнес-програма

Кільця активності можна буде призупиняти на певні періоди, не впливаючи на серію нагород. Користувачі також зможуть налаштовувати щоденні цілі на кільцях активності.

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Додаток “Фітнес” на iPhone також буде пропонувати настроювану вкладку “Підсумки”, нові показники тренувань і розширені функції в Apple Fitness+.

Нові віджети та циферблати з фотографіями

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Віджет Smart Stack в watchOS 11 включає нові дизайни та інтерактивні функції, що забезпечують швидкий доступ до важливої інформації.

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Циферблат “Фотографії” буде використовувати машинне навчання для відбору найкращих знімків і створення персоналізованих циферблатів з кастомізацією макетів та динамічними зображеннями.

Функції зв’язку та зручності

Користувачі зможуть отримати доступ до функції Check In безпосередньо в додатку “Тренування”, щоб друг або член сім’ї міг простежити, коли закінчиться тренування.

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Додаток Translate стане доступний на Apple Watch, тож користувачі зможуть отримати доступ до перекладу на одну з 20 підтримуваних мов безпосередньо на своєму зап’ясті. Завдяки новій інтелектуальній технології Smart Stack, Apple Watch зможе автоматично пропонувати віджет програми Translate, коли користувачі подорожують до місця, мова якого відрізняється від мови їхніх Apple Watch.

Жест подвійного дотику можна буде використовувати для прокрутки будь-якого додатка — наприклад, повідомлень, календаря або погоди — що має спростити взаємодію з Apple Watch однією рукою.

Додаткові функції watchOS 11:

Нові типи тренувань, включаючи футбол, американський футбол і лижі;

Спеціальні тренування для плавання в басейні з інтервальним тренуванням;

Офлайн-путівники національними парками США;

Покращені сповіщення та інформація про квитки;

Функція Tap to Cash для переказу грошей між пристроями Apple.

Бета-версія watchOS 11 для розробників доступна через програму Apple Developer Program, а публічна бета-версія очікується наступного місяця. Офіційний реліз заплановано на цю осінь.