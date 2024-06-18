Японський виробник електронних компонентів TDK оголосив про успішну розробку матеріалу для твердотільних акумуляторів. Компанія каже, що це відкриття може забезпечити значно вищу продуктивність для носимих пристроїв. Про це повідомляє CNBC.

TDK, яка зокрема постачає компоненти для Apple, розповідає, що новий матеріал має щільність енергії близько 1000 Вт⋅год/літр, що приблизно у 100 разів більше ніж щільність енергії у звичайному серійному твердотільному акумуляторі компанії.

Твердотільні акумулятори розглядаються як технологічний прорив, оскільки вони можуть містити більше енергії, аніж літій-іонні акумулятори та заряджаються швидше. TDK заявляє, що цю інновацію можна буде використовувати у різних пристроях, які контактують з тілом людини, наприклад бездротових навушниках, слухових апаратах та розумних годинниках.

TDK очікує, що нові акумулятори будуть виготовлені з суцільно керамічного матеріалу з твердим електролітом на основі оксиду й анодами з літієвого сплаву. За словами компанії, використання твердих електролітів на основі оксидів робить ці акумулятори “надзвичайно безпечними”.

Компанія каже, що її мета полягає у тому, аби використати нову технологію для заміни наявних монетних батарей. Менший розмір нових акумуляторів та їх вища ємність може сприяти створенню менших пристроїв водночас забезпечуючи довший час роботи.

Нагадуємо, що раніше аналітик Мін-Чі Куо розповідав, що Apple готується використовувати акумулятори з вищою щільністю енергії для майбутніх iPhone 16 Pro Max.