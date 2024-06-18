Фільм про перегони Formula 1 від Apple, головні ролі в якому зіграють Бред Пітт та Дамсон Ідріс, вийде в прокат 25 червня 2025 року. Згодом стрічка, яка ще не має офіційної назви, а відома поки що під робочою назвою Apex, буде ексклюзивом стримінгової платформи Apple TV+. Про це сповіщає 9to5mac.

Режисером фільму виступає Джозеф Косінські, відомий, зокрема, за картиною “Топ Ґан: Меверік” / Top Gun: Maverick. Він відзначає, що під час зйомок використовувались найсучасніші камери, щоб максимально натуралістично відтворити відчуття від автомобілів у русі. Актори їздять на болідах Formula 2, які були модифіковані, щоб виглядати як боліди Формули-1. За чутками, бюджет стрічки вже перевищує 250 мільйонів доларів.

Зйомки проходили протягом минулого року на багатьох справжніх автодромах Formula 1 під час реальних Гран-Прі. Однак, у 2023 році виробництво фільму було призупинено через страйк акторів. Очікується, що знімальна група з’явиться ще на декількох перегонах сезону 2024 року.

Події картини відбуваються навколо вигаданої команди Apex Grand Prix, за яку виступають Бред Пітт та Дамсон Ідріс. Пітт грає досвідченого пілота, який повертається в перегони, щоб допомогти новачку. В стрічці також знімаються Керрі Кондон, Хавʼєр Бардем, Тобіас Мензіс, Сара Найлз та інші.