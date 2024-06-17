Аніме-адаптація манги “Підземелля смакоти” / Delicious in Dungeon від студії Trigger та Netflix отримає продовження, повідомляє Gizmodo. Перший сезон аніме нещодавно завершився та отримав гарний рейтинг від глядачів.

Trigger повідомила, що робота над продовженням вже триває, та поділилась трейлером. Студія відома також завдяки аніме Cyberpunk: Edgerunners.

“Підземелля смакоти” — це дуже контрастний серіал, який сприймається здебільшого легко і невимушено, але раптово може показати свою темну сторону.

В першому сезоні група шукачів пригод намагається врятувати свою подругу, яка випадково “потрапила у полон” до великого злого дракона у величезному підземеллі. Вони проходять поверх за поверхом, вбиваючи, а потім готуючи монстрів на їжу.

Перший сезон закінчився приблизно на середині оригінальної манги, тож можна очікувати, що другий завершить цю історію.

На сайті MyAnimeList, сервісі для відстеження та оцінювання аніме, станом на зараз “Підземелля смакоти” / Delicious in Dungeon має оцінку 8,56/10 на основі 91 тисяч відгуків користувачів.