Місія з прибирання космічного сміття, запущена Японським агентством аерокосмічних досліджень (JAXA), успішно знайшла одну зі своїх перших цілей, повідомляє The Register.

Японська компанія Astroscale спільно з JAXA запустила супутник ADRAS-J для демонстрації можливостей з обслуговування супутників на орбіті чи зведення великих фрагментів космічного сміття. Компанія планує надавати такі послуги комерційно.

Компанії повідомили, що одна з чотирьох цілей місії — зближення з об’єктом і спостереження за ним з фіксованого ракурсу — була успішно досягнута.

Об’єктом спостереження був розгінний блок ракети H-IIA, запущеної e 2009 році для виведення в космос супутника спостереження за парниковими газами.

Цей знімок ADRAS-J зробив з відстані лише 50 метрів від розгінного блоку.

Інша японська компанія EX-Fusion хоче знищувати космічне сміття за допомогою наземних лазерів.