Ракета-носій Electron компанії Rocket Lab вивела на орбіту японський супутник ADRAS-J компанії Astroscale, призначений для дослідження космічного сміття. Команда Astroscale Japan Mission Operations у Токіо успішно встановила контакт з ADRAS-J і готова розпочати роботу.

Місія ADRAS-J – це перша у світі спроба безпечно наблизитися, охарактеризувати та дослідити стан реального космічного сміття великого розміру за допомогою процедури Rendezvous and Proximity Operations (RPO). ADRAS-J має дослідити верхній ступінь японської ракети, H2A запущеної ще у 2009 році, продемонструвати можливість подібної операції зближення та збору інформації, а також зробити зображення H2A для оцінки її параметрів руху та стану конструкції. Місія ADRAS-J – це перший етап для впровадження місій з обслуговування супутників на орбіті чи зведення великих фрагментів космічного сміття.

Протягом найближчих днів команда ADRAS-J продовжить випробування та перевірки апарата на орбіті, перш ніж розпочати операції зближення. Корпус ракети H2A є непідготовленим об’єктом, який не надає жодних GPS-даних, тож точне місцезнаходження та орбітальна позиція H2A, необхідні для місії RPO, недоступні. ADRAS-J використовуватиме дані наземних спостережень про приблизну орбітальну позицію об’єкта, щоб спочатку наблизитися до нього на основі цієї обмеженої інформації. Наступні етапи місії включають зустріч, зближення, операції зближення та відліт, і очікується, що вони будуть завершені протягом наступних кількох місяців.

Цікаво, що супутники-інспектори, які можуть досліджувати об’єкти у космосі та навіть змінювати їх орбіти – це жах військових космічних підрозділів ще з часів Холодної війни, коли СРСР та США вважали, що супротивники можуть таким чином вкрасти їх супутники-шпигуни разом з чутливою інформацією та секретними технологіями. Зараз у тому самому підозрюють Китай.