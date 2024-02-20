Стартап EX-Fusion з Осаки планує розробити наземну лазерну систему для знищення космічного сміття. Інноваційний підхід у разі успіху може стати цінним способом очищення все більш переповненого космічного простору навколо нашої планети, пише Interesting Ingenireeng.

Система працюватиме наступним чином: EX-Fusion відстежуватиме об’єкти розміром до 10 см на орбіті. Після виявлення лазер стрілятиме в об’єкт, але в напрямку, протилежному його руху. Це має зупинити такий об’єкт, після чого він увійде у верхні шари атмосфери Землі, де одразу згорить.

Віцепрезидент EOS Space Джеймс Беннетт пояснив для Nikkei Asia, що лазери для видалення космічного сміття це – не те саме, що бойові лазери. Лазери для бойового використання мають багато спільного зі зварювальними апаратами та впливають на об’єкт шляхом його безперервного нагріву.

Технологія EX-Fusion використовуватиме твердотілий лазер з діодним накачуванням, який зупинятиме уламки за допомогою імпульсу. Такий лазер можна направляти за допомогою дзеркал.

Космічне сміття – це вже використані об’єкти на орбіті Землі, такі як старі супутники та відпрацьовані ступені ракет. Ці об’єкти можуть бути різними за розміром та створюють ризики зіткнення з активними космічними апаратами. Навіть уламки розміром у кілька міліметрів можуть створити проблеми при зіткненні з супутниками та космічними кораблями.

Як наслідок, потреба у відстеженні та видаленні дрібного космічного сміття зростає, оскільки космічна діяльність поширюється по всьому світу. Наприклад, Nikkei Asia повідомляє, що токійський стартап Astroscale Holdings планує запустити спеціальний супутник для видалення відносно великого космічного сміття.

Японська компанія Sky Perfect JSAT співпрацює з Riken та іншими партнерами над розробкою супутникового лазера, який перенаправляє космічне сміття в атмосферу Землі, де воно згорає.

Останнім часом Японія все більше приділяє увагу фактору космічного забруднення нашої планети. Це і розробка та запуск першого дерев’яного супутника, і запуск супутника-інспектора для дослідження великих об’єктів на земній орбіті.