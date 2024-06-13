Чутки все ж підтвердилися, Samsung представила розумний годинник початкового рівня – Galaxy Watch FE. Ціна за версію з Bluetooth та WiFi складає $199, за LTE доведеться доплатити, така версія коштуватиме $249.

Раніше інсайдер EvLeaks поділився новими рендерами годинники, а зараз компанія офіційно представила пристрій та розкрила технічні характеристики.

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Galaxy Watch FE матиме лише один розмір – 40 мм з 1,2-дюймовим Super AMOLED дисплеєм з роздільною здатністю 396 × 396 пікселів. Він також має захист від води та пилу стандарту IP68, скло Sapphire Crystal та йтиме у трьох кольорових опціях – чорний, рожевий та синій.

Годинник має акумулятор ємністю 247 мА⋅год, процесор Exynos W920, 1,5 ГБ оперативної пам’яті та 16 ГБ сховища. Працюватиме все на системі One UI 5 Watch на основі Wear OS.

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Власники годинника зможуть відстежувати понад 100 різних видів активності та слідкувати за своїм прогресом. Для людей, які займаються бігом, також буде доступна додаткова аналітика, яка допоможе як проаналізувати свої заняття, так і допомогти їх покращити.

Функція Body Composition також допоможе власникам Galaxy Watch FE краще слідкувати за даними про своє тіло, заняття та слідкувати за прогресом. Годинник навіть надсилати мотиваційні повідомлення, щоб допомагати з заняттями.

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Також Galaxy Watch FE має набір сенсорів Samsung BioActive Sensors, які відстежують артеріальний тиск і ЕКГ, додатково він попереджатиме про серцевий ритм для виявлення аномально високого або низького пульсу та про нерегулярний серцевий ритм.

Крім того, годинник оснащено акселерометром, барометром, гіроскопічними та геомагнітними датчиками та датчиками світла.