Точно для Італії (а можливо й для більшої частини Європи) автомобіль FIAT Panda є по-народному культовим: доступний, простий, надійний, масовий. З купою цікавих версій – наприклад, з повним приводом 4×4 або зі спортивними натяками. Й ось тепер історія FIAT Panda отримала нове продовження у вигляді дебюту більшого та сучаснішого автомобіля з власною назвою – FIAT Grande Panda.

Причому ця назва справедлива, адже завдяки 3,99-метровій довжині кузова новинка FIAT Grande Panda переходить в наступний розмірний клас: фактично це вже хетчбек А-класу, а повноцінний хетчбек В-класу. Логічно, адже новинка побудована на спільній платформі з новим Citroen e-C3, типового представника В-класу.

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Тому можна побачити не лише схожі пропорції та розміри кузова, але й очікувати ідентичних силових агрегатів. Наприклад, автомобіль FIAT Grande Panda може отримати бензиновий 1,2-літровий 100-сильний двигун та гібрид на його основі. Крім того, не виключена поява повністю електричної версії – з електромотором потужністю 83 кВт (113 к.с.) та акумулятором на 44 кВт⋅год., який має забезпечити запас ходу близько 320 км.

Більше деталей про FIAT Grande Panda, а також зображення салону новинки з’являться ближче до старту продажів новинки. Сподіваємось, до того моменту також стане відомо, чи буде хетчбек FIAT Grande Panda продаватись в Україні.