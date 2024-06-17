Відомий аналітик Мін-Чі Куо поділився подробицями про плани Apple щодо розумних годинників. За його словами, компанія планує оновити формфактор годинника з релізом Apple Watch Series 10.

Як вже повідомлялося раніше, Apple планує зробити всі свої пристрої тоншими, зокрема й Apple Watch. Однак, окрім тоншого дизайну, годинник також отримає нові розміри – 49 та 45 мм у порівнянні з 45 і 41 мм опціями, що доступні зараз.

Водночас Куо також зазначає, що специфікація нових Apple Watch Ultra залишаться такою ж, як і у попередніх моделях. Якщо продуктивність виправдає очікування, компанія також може представити нові варіанти кольору корпусу, а саме чорний або інший темний відтінок.

Також починаючи з нових моделей, Apple почне використовувати у своїх розумних годинниках деталі створені за допомогою 3D-принтера. Мін-Чі Куо розповідає, що за постачання деталей відповідатиме компанії BLT.

У попередні роки BLT відповідала лише за постачання, тепер компанія також самостійно вироблятиме деталі. Завдяки меншій вартості компонентів створених за допомогою 3D-принтера, їх кількість у наступні роки продовжить зростати, зокрема не виключено, що кейс розумного годинника також буде виготовлений на 3D-принтері.