Після випуску надтонкого iPad Pro M4 минулого місяця, компанія Apple готується застосувати аналогічні зміни в дизайні всієї лінійки своїх продуктів, включаючи iPhone, Apple Watch та MacBook Pro.

Новий планшет iPad Pro з процесором M4, товщина якого становить лише 5,1 мм, наразі є найтоншим продуктом Apple, перевершуючи навіть попередній найтонший пристрій компанії – iPod nano. Як пише Марк Гурман з Bloomberg у своєму останньому інформаційному бюлетені Power On, новий iPad Pro знаменує собою початок нового класу пристроїв Apple, орієнтованих на те, щоб бути “найтоншими та найлегшими продуктами у своїх категоріях”.

Звіт Гурмана збігається з попередньою інформацією The Information, яка підтверджує, що в майбутній лінійці iPhone 17 з’явиться модель зі значно тоншим дизайном порівняно з поточними iPhone. Крім того, Apple працює над тоншими версіями MacBook Pro та Apple Watch.

“Мені сказали, що Apple зараз зосереджена на розробці значно тоншого телефону до виходу лінійки iPhone 17 у 2025 році, — пише Гурман. “Вона також працює над тим, щоб зробити тоншими MacBook Pro та Apple Watch. План полягає в тому, щоб останній iPad Pro став початком нового класу пристроїв Apple, які повинні стати найтоншими та найлегшими продуктами у своїх категоріях у всій технологічній індустрії”.

Очікується, що MacBook Pro, який став товстішим і важчим після редизайну 2021 року, щоб пристосуватися до переходу на процесори Apple Silicon і повторного введення таких портів, як MagSafe, HDMI та слот для SD-карт, зазнає значного потоншення у своїй наступній ітерації.

Крім того, Гурман раніше повідомляв про майбутню модель Apple Watch X, яка, як очікується, отримає найбільший редизайн за весь час існування розумних годинників Apple.

Хоча конкретних дат виходу тонших моделей MacBook Pro та Apple Watch не повідомляється, загальна тенденція очевидна: iPad Pro M4 від Apple прокладає шлях новому поколінню ультратонких пристроїв Apple.