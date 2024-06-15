Європейський Союз готується накласти штраф на компанію Apple за невиконання вимог “Закону про цифрові ринки” (Digital Markets Act, DMA), згідно з новим повідомленням Financial Times. Це буде перший випадок, коли компанія буде оштрафована відповідно до DMA, і оголошення про це очікується в найближчі тижні.

Apple вперше окреслила свої плани щодо дотримання вимог DMA у січні та реалізувала їх з випуском iOS 17.4 у березні. Ці зміни включали значне зниження комісій в App Store. З того часу Apple переглянула свою політику щодо сторонніх магазинів застосунків в ЄС, ввела Core Technology Fee для розробників, та дозволила користувачам встановлювати програми прямо з сайтів розробників.

Попри ці зусилля, Європейська комісія залишається незадоволеною. Комісія стверджує, що Apple не виконала зобов’язання дозволити розробникам додатків перенаправляти користувачів на пропозиції за межами App Store без стягнення плати. Це положення є ключовим аспектом вимог DMA щодо чесної конкуренції та відкритості ринку.

Якщо Європейська комісія продовжить покарання, Apple може бути оштрафована на суму до 5% від її середньоденного світового обороту, що може перевищити $1 мільярд.

У статті Financial Times, яка посилається на три джерела, знайомі з ситуацією, зазначається, що висновки Єврокомісії все ще є попередніми. Apple ще може мати можливість внести додаткові зміни у свою практику, щоб уникнути штрафу.