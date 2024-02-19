Київська студія Frag Lab, автори безплатного PvEvP-шутера Shatterline, переживає складні часи. Плануються скорочення персоналу та відмова від офісу, але компанія хоче врятувати Shatterline та шукає допомоги у фінансуванні та маркетингу гри.

Ще 5 лютого 2024 р. студія опублікувала оголошення в Steam, у якому розповіла про стан гри, подякувавши гравцям за занепокоєність та підтримку.

«Війна все ще йде, день 712. Це важко, не будемо обманювати. Ми всупереч усьому сподівалися на швидкий прорив. Це емоційно виснажує та виснажує кожного. Але. Україна не здається, і ми теж. Ми стоїмо перед прірвою, але не втрачаємо надії. Ми шукаємо маркетингової допомоги, щоб залучити більше гравців. Ми розуміємо, що наші найвідданіші друзі – ви, залишаєтеся з нами. Ми не прагнемо багатства. Ми хочемо вижити та закінчити гру. І ми хочемо показати, наскільки важлива ваша підтримка: новий сезон “Фокстрот” безкоштовно для всіх.» – йдеться у повідомленні.

Річ у тому, що після дуже непоганих результатів на релізі – 21 760 гравців в онлайн півтора року тому, Shatterline почала втрачати аудиторію. Зараз онлайн українського шутера зрідка досягає 500 гравців, зазвичай у грі одночасно знаходяться лише 150-400 людей. Реліз гри на консолях, який планувався ще на початок 2023 р., так і не відбувся.

Як відомо редакції з власних джерел, студія вдруге втратила фінансування (першим було завершення співпраці з Wargaming у серпні 2022 р.) і частина співробітників Frag Lab, кількість яких сягнула понад 200 осіб у 2022 р., шукає нову роботу. Студія планує скорочення і відмову від великого офісу у центрі Києва.

Але при цьому Frag Lab не планує виключати сервери Shatterline та хоче зберегти гру, шукаючи нових партнерів.

Ринок безплатних онлайн шутерів висококонкурентний та ризиковий. На ньому обпеклися навіть деякі великі компанії, варто згадати хоча б фіаско Ubisoft з Hyper Scape чи нещодавнє закриття шутера Hyenas від Creative Assembly буквально через декілька місяців після анонсу.

Але безплатний онлайн шутер може досить довго існувати й з невеликою кількістю гравців, приклад цього – Survarium від київської VG Entertainment (колишня Vostok Games). Ця гра вийшла ще у 2015 р., не змогла зібрати велику аудиторію, але попре те проіснувала до травня 2022 р. Студія VG Entertainment зберегла основний склад та зараз працює над новим проєктом.

Тож ми сподіваємось, що Frag Lab знайде підтримку та кошти, щоб продовжити розробку Shatterline. Це дійсно непогана гра.

Щодо нового сезону «Фокстрот» до Shatterline, то, як ми відзначили раніше, він буде повністю безплатним для усіх гравців, містить нові нагороди, новий короткий PvE-епізод «Зибучі піски», оновлення для режиму Експедиція та виправлення деяких багів.

Якщо ви бажаєте підтримати розробників Shatterline, то можливо зараз час повернутися у гру та запросити до неї друзів. Бажаємо Frag Lab гідно пережити важкі часи.