Компанія Intel визнала, що поки не знайшла остаточного розвʼязання проблеми нестабільності, яка впливає на високопродуктивні ігрові процесори для настільних ПК Core i9, повідомляє The Verge.

Протягом декількох місяців користувачі чипів Intel Core i9 “Raptor Lake” і “Raptor Lake S” 13-го і 14-го поколінь повідомляли про несподівані збої в іграх. Всупереч деяким нещодавнім повідомленням у ЗМІ, Intel повідомила, що досі не знайшли рішення.

“Intel не знайшла першопричину і продовжує разом зі своїми партнерами розслідувати повідомлення користувачів про нестабільну роботу розблокованих десктопних процесорів Intel Core 13-го і 14-го покоління (K/KF/KS)”, – заявив представник Intel Томас Ханнафорд.

Компанія випустила патч для мікрокоду, який усуває помилку Enhanced Thermal Velocity Boost (eTVB), виявлену під час розслідування повідомлень про нестабільність. Хоча це виправлення усуває фактор, що спричиняє збої, Intel підкреслює, що це не є першопричиною проблеми.

Витік внутрішніх документів, отриманих Igor’s Lab, вказує на те, що частина проблеми пов’язана з тим, що чипи Intel помилково розганяли власні ядра за допомогою функції eTVB, навіть коли процесори були занадто гарячими, щоб впоратися з додатковим навантаженням. У документах зазначено: “Першопричиною є неправильне значення в алгоритмі мікрокоду, пов’язаному з функцією eTVB”.

Подальший аналіз процесорів K 13-го і 14-го поколінь показав, що тривалий вплив підвищеної напруги на ядрі призвів до зміщення мінімальної робочої напруги, що спричинило нестабільність. Проблема була посилена налаштуваннями BIOS, які дозволяли процесорам працювати на підвищених частотах і напругах навіть при високих температурах.

Intel попросила клієнтів оновити BIOS до мікрокоду 0x125 або пізнішої версії до 19 липня 2024 року, що включає виправлення eTVB. Однак Intel визнає, що, хоча проблема eTVB є одним з факторів, вона не є єдиною причиною збоїв.

Intel продовжує працювати зі своїми партнерами над виявленням та усуненням першопричини нестабільності, і користувачі сподіваються, що незабаром буде знайдено комплексне рішення.