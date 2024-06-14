WhatsApp, який належить компанії Meta, покращує можливості відеодзвінків завдяки новим опціям. Про це повідомляє Engadget.

Йдеться про шеринг екрана, збільшення кількості учасників і підсвічування спікера.

Шеринг екрана може бути корисним для спільного перегляду відео або обміну контентом, яким непросто поділитися. А ще – для усунення несправностей на пристроях співрозмовників.

Щодо кількості учасників відеодзвінків, то WhatsApp збільшує їх до 32 осіб. Це значне збільшення порівняно з попереднім лімітом у вісім осіб, який було введено у 2020 році.

Підсвічування співрозмовника – ще одне нововведення в оновленні WhatsApp. Під час групового дзвінка людина, яка говорить, з’являється першою в ряду учасників, а її зображення підсвічується, що полегшує ідентифікацію спікера.

Недавно також повідомлялося, що WhatsApp запропонує бізнесу свою першу програму таргетування реклами на основі штучного інтелекту. Це дозволить бізнесу оптимізувати показ реклами користувачам, які, найімовірніше, будуть зацікавлені в ній.