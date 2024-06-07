WhatsApp запропонує бізнесу свою першу програму таргетування реклами на основі штучного інтелекту. Про це стало відомо під час заходу Meta у Бразилії, де компанія представила нові ШІ-інструменти, пише Reuters.

Нові можливості для бізнесу у WhatsApp презентував гендиректор Meta Марк Цукерберг під час відеоролику, який показали на конференції.

У WhatsApp пояснили, що програма таргетування на основі ШІ дозволить бізнесу оптимізувати показ реклами користувачам, які, найімовірніше, будуть зацікавлені в ній.

На конференції Meta також представила новий чат-бот зі штучним інтелектом, який відповідатиме на бізнес-запити безпосередньо в чаті. Він допомагатиме з такими поширеними запитами, як пошук каталогів або інформацією про графік роботи.

До слова, у травні WhatsApp отримав новий дизайн на Android та iOS. Йдеться як про оновлення кольорів, так і про навігацію.