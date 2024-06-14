Серіал “Дім дракона” / House of the Dragon від HBO офіційно подовжено на третій сезон. Відповідну інформацію оприлюднили напередодні прем’єри другого сезону проєкту, яка відбудеться в неділю, 16 червня.

“Ми в захваті від драконівських зусиль, які доклала вся команда для створення вражаючого другого сезону, з розмахом і масштабом якого може конкурувати лише його серце. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження історії дому Таргарієнів і спостерігаємо за тим, як ця команда знову запалює в третьому сезоні”, – заявила голова підрозділу HBO зі створення фільмів і серіалів Франческа Орсі.

“Дім дракона” – це приквел до “Гри престолів”. Він показує події, які відбулися за 200 років до того, що сталося в серіалі за мотивами циклу романів “Пісня льоду та полум’я”.

Перший сезон “Дому дракона” складався з 10 епізодів. Його прем’єра відбулася в 2022 році. Другий сезон налічуватиме 8 епізодів.

У березні на HBO Max презентували одразу два трейлери другого сезону серіалу. Вони показують різні боки жорстокої війни між Таргарієнами. Вже у травні з’явився новий трейлер другого сезону шоу.