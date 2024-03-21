На HBO Max презентували одразу два трейлери другого сезону серіалу «Дім дракона» / House of the Dragon. Вони показують різні боки жорстокої війни між Таргарієнами.

Один із трейлерів, Чорний, описує події довкола принцеси Рейніри. А от другий, Зелений, зображає королеву Алісент. Події майбутнього сезону розгортаються після смерті короля Візеріса. Судячи з відео, на глядачів чекає доволі видовищне шоу.

В обох трейлерах HBO Max вказана також дата прем’єри – вона запланована на 16 червня. Раніше стало відомо, що новий сезон складатиметься з 8 епізодів.

Нагадаємо, що напередодні у соцмережі X з’явилося два дописи, у яких глядачів серіалу закликають обрати між двома «командами» – Чорною та Зеленою. Тим самим було підігріто інтерес користувачів перед появою трейлерів.

Як відомо, «Дім дракона» – це приквел до «Гри престолів». Він показує події, які відбулися за 200 років до того, що відбувалося в серіалі за мотивами циклу романів «Пісня льоду та полум’я». Перший сезон «Дому дракона» налічував 10 епізодів. Його прем’єра відбулася влітку 2022 року.