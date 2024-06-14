Adobe підвищив прогноз доходів на 2024 фінансовий рік, оскільки все більше підприємств і споживачів користуються його інструментами для редагування на основі штучного інтелекту на тлі ознак поліпшення економіки. Про це пише Reuters.

За новими прогнозами компанії, її цьогорічний дохід сягатиме $21,4-21,5 млрд. Раніше в Adobe очікували, що цей показник складатиме $21,3-21,5 млрд.

Прогноз Adobe відображає, що її зусилля в галузі ШІ приносять свої плоди. Клієнти збільшують витрати на програмні продукти компанії, такі як Premiere Pro, Animate і After Effects, які використовуються в різних галузях.

“Схоже, що їхній бізнес (Adobe) процвітає, попри витіснення з ринку штучним інтелектом, яке тягне за собою інших конкурентів. Ми вважаємо, що це робить Adobe найкращою компанією-розробником програмного забезпечення з великою капіталізацією”, – сказав аналітик D.A. Davidson Гіл Лурія.

До слова, недавно Adobe внесла зміни до умов використання своїх продуктів і там йдеться про те, що тепер компанія може “отримати доступ до вашого контенту як автоматизованими, так і ручними методами, наприклад, для перевірки контенту”.

Однак після обурення користувачів стало відомо, що компанія переглядає умови користування, згідно з якими вона мала б отримувати доступ до всіх робіт своїх користувачів.