Adobe переглядає умови користування, згідно з якими вона мала б отримувати доступ до всіх робіт своїх користувачів. Тепер, після гніву користувачів, компанія заявила, що невдовзі роз’яснить, що вона може та не може робити з даними користувачів. Про це пише The Verge.

Основною причиною невдоволення користувачів було, очевидно, побоювання, що Adobe навчатиме свій генеративний ШІ на користувацьких роботах.

Користувачі інтерпретували розпливчасті формулювання Adobe як такі, що дають компанії змогу отримати вільний доступ і використовувати роботи клієнтів для навчання генеративних моделей ШІ. Директор із продуктів Adobe Скотт Белскі визнав, що формулювання було “нечітким”.

Президент Adobe з цифрових медіа Девід Вадхвані заявляє, що цього ніколи не планувалося.

“Ми ніколи не навчали генеративний ШІ на контенті наших клієнтів, ми ніколи не брали на себе право власності на роботу клієнта і ніколи не дозволяли доступ до контенту клієнта понад те, що вимагається законом”, – каже Вадхвані.

Частина творчої спільноти має давні претензії до Adobe через її нібито монополію в галузі, моделі ціноутворення на основі підписки та використання генеративного штучного інтелекту.

Компанія навчила власну модель Firefly AI на зображеннях Adobe Stock, відкритому ліцензованому контенті та контенті, який є суспільним надбанням. Але деякі художники все одно знайшли зображення, які посилаються на їхні роботи на стоковій платформі Adobe, що ускладнює довіру до наявних засобів захисту.

Вадхвані каже, що Adobe може видаляти з навчальних даних Firefly контент, який порушує її політику, і що клієнти можуть відмовитися від автоматизованих систем, призначених для поліпшення сервісу компанії.

Adobe визнає, що “довіру потрібно заслужити”, і чекає на відгуки для обговорення нових змін. Більша прозорість – це позитивна зміна, але, ймовірно, знадобиться деякий час, щоб переконати творців у тому, що вона не має жодних злих намірів.