Adobe внесла зміни до умов використання своїх продуктів і там йдеться про те, що тепер компанія може “отримати доступ до вашого контенту як автоматизованими, так і ручними методами, наприклад, для перевірки контенту”. Про це пише 9to5Mac.

“Виключно з метою експлуатації або вдосконалення послуг і програмного забезпечення ви надаєте нам невиключну, всесвітню, безоплатну субліцензію на використання, відтворення, публічне відображення, розповсюдження, зміну, створення похідних робіт на основі, публічне виконання і переклад контенту. Наприклад, ми можемо субліцензувати наше право на контент нашим постачальникам послуг або іншим користувачам, щоб дозволити послугам і програмному забезпеченню працювати з іншими, наприклад, дозволити вам ділитися фотографіями”, – йдеться в умовах.

Така політика вже обурила багатьох творців, які користуються продуктами Adobe. Вони занепокоєні тим, що компанія може отримувати доступ до їхньої роботи та навіть субліцензувати це іншим.

У соціальних мережах люди вже почали масово висловлювати своє незадоволення. Серед них – дизайнер Wetterschneider, який каже, що працював з такими компаніями як DC Comics та Nike.

“Якщо ви професіонал, якщо ви перебуваєте під NDA зі своїми клієнтами, якщо ви творчий працівник, юрист, лікар або будь-хто, хто працює з пропрієтарними файлами – настав час скасувати Adobe, видалити всі додатки та програми. Adobe не можна довіряти”, – написав він у X.

Інші користувачі скаржаться на те, що не погодившись на нові умови вони не можуть ні зайти у продукти Adobe, як-от Photoshop чи After Effects, ні навіть видалити їх.

І подібних заяв ще дуже багато. Хоча деякі користувачі вважають, що такі умови потрібні лише для внутрішньої роботи компанії, зокрема для створень обкладинок чи подібних процесів, але Adobe просто не змогла це нормально пояснити.

Але пункт про відтворення роботи також може означати й те, що компанія хоче використовувати всі роботи користувачів продуктів Adobe для, наприклад, тренування генеративного штучного інтелекту. Зараз для тренування компанія використовує контент, який користувачі самі опублікували та дали дозвіл на його використання.