Користувач Sudhanshu1414 у X опублікував рендери та подробиці про Galaxy Watch Fan Edition – дешевшу версію розумного годинника від Samsung. Про це повідомляє The Verge.

Це буде 40 міліметровий годинник із 1,2-дюймовим AMOLED дисплеєм із роздільною здатністю 396 × 396 пікселів. Пристрій працюватиме на Exynos W920, тому самому процесорі, що й Galaxy Watch 4, а також буде оснащений 1,5 ГБ оперативної пам’яті та сховищем 16 ГБ.

Exclusive: Samsung Galaxy Watch FE renders! pic.twitter.com/Jtzp9eUIaC — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) June 4, 2024

Годинник матиме акумулятор ємністю 247 мА⋅год, що повинно забезпечити 30 годин роботи на одному заряді. Також пристрій матиме алюмінієвий корпус та захист від води стандарту IP68.

Серед іншого пристрій матиме WiFi 802.11, Bluetooth 5.0, NFC, GPS та широкий набір датчиків. Працюватиме на One UI Watch 5.0. Очікувана вартість годинника складає приблизно $199, що на $100 дешевше за Galaxy Watch 6.