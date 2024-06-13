Гендиректор OpenAI Сем Альтман повідомив співробітникам компанії, що річний дохід лідера в галузі штучного інтелекту досягне $3,4 млрд. Про це пише Bloomberg із посиланням на людину, обізнану з питанням.

Під час наради в компанії Сем Альтман розповів, що близько $3,2 млрд із вказаної суми забезпечать продукти та послуги OpenAI. Ще біля $200 млн компанія планує отримати, пропонуючи доступ до своїх моделей ШІ через Microsoft Azure.

Першим інформацію про подвоєння доходу OpenAI повідомило видання The Information. У компанії відмовилися від коментарів.

Наприкінці 2023 року річний дохід компанії становив $1,6 млрд.

До слова, у травні OpenAI представила свою нову модель штучного інтелекту GPT-4o. Вона розширює можливості попередньої моделі GPT-4 завдяки мультимодальності, тобто використанні не тільки текстових даних для навчання, але й відео, аудіо, зображень та іншої візуальної інформації.

Невдовзі після цього OpenAI оголосила про вихід ChatGPT Edu – спеціальної версії ChatGPT для університетів. Компанія робить це, щоб відповідально впроваджувати технології ШІ для студентів, викладачів, дослідників і співробітників кампусу.