OpenAI оголосила про вихід ChatGPT Edu – спеціальної версії ChatGPT для університетів. Компанія робить це, щоб відповідально впроваджувати технології штучного інтелекту для студентів, викладачів, дослідників і співробітників кампусу.

ChatGPT Edu запропонує користувачам доступ до нещодавно представленої моделі GPT-4o, яка добре справляється з інтерпретацією тексту, кодуванням і математикою.

Також ChatGPT Edu передбачає розширені можливості, такі як аналіз даних та узагальнення документів. А ще – здатність створювати кастомні версії ChatGPT і ділитися ними в робочих просторах університетів.

Крім того, користувачі матимуть покращені мовні можливості з точки зору якості та швидкості, з підтримкою понад 50 мов.

“ChatGPT Edu призначений для навчальних закладів, які хочуть ширше впроваджувати штучний інтелект для студентів і спільнот у своїх кампусах”, – додали в OpenAI.

До слова, тепер у всіх користувачів ChatGPT буде змога скористатися новими функціями моделі GPT-4o. Такі функції, як аналіз даних, створення діаграм, завантаження файлів і кастомні GPT були доступні лише користувачам, у яких є підписка ChatGPT Plus, Teams і Enterprise. Але тепер нові можливості стануть відкритими для всіх людей, зокрема й тих, хто користується безплатною версією ChatGPT.