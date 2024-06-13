Google домовився з компанією NV Energy про забезпечення своїх дата-центрів у штаті Невада (США) геотермальною енергією. Про це повідомляє Reuters.

Укладена угода наразі направлена на затвердження державним регуляторам у сфері комунальних послуг.

Передбачається, що вона дасть змогу збільшити кількість геотермальної енергії, яка вводиться в місцеву електромережу для операцій Google, з 3,5 МВт до 115 МВт приблизно за шість років. Для порівняння, 1 МВт достатньо, щоб задовольнити попит приблизно 750 будинків.

Угода укладена в той час, коли найбільші світові технологічні компанії шукають величезні обсяги електроенергії для живлення своїх швидко зростаючих дата-центрів, необхідних для підтримки таких технологій, як генеративний штучний інтелект і хмарні обчислення.

Партнерство просуває Google на шляху до досягнення мети перейти на повністю екологічно чисту енергію до 2030 року.

Цього року Google оголосив про плани витратити щонайменше $4 млрд на будівництво або розширення центрів обробки даних в Індіані, Міссурі та Вірджинії.

До слова, минулого року у США запустили геотермальний проєкт, який живитиме дата-центри Google/